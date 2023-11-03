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19:22, 3 ноября 2023Ценности

Косметолог в коротком топе сняла на видео живот после рождения четверых детей

Кадр: @lashedbydre

Косметолог с никнеймом @lashedbydre из Индианы, США, снялась в откровенном наряде и показала фигуру после рождения четверых детей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам женщины, после двух беременностей, в результате одной из которых родилась тройня, она стеснялась демонстрировать свое тело. Однако впоследствии американка пересмотрела отношение к собственной внешности и посоветовала зрителям последовать ее примеру.

Так, автор видео предстала на размещенных кадрах в облегающем оранжевом костюме, который состоял из кроп-топа на тонких бретелях и юбки с разрезом до бедра. При этом видно, что ее живот утратил упругость, покрылся складками и начал выпирать.

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«Я ненавидела показывать живот. Но данный период закончился, теперь я свободна», — заявила тиктокерша.

В октябре приверженка идей бодипозитива блогерша Иззи Роджерс из Великобритании снялась обнаженной и продемонстрировала особенности своей фигуры подписчикам. На размещенных снимках девушка предстала без одежды, показав себя с разных ракурсов. Активистка позировала таким образом, что были видны складки на ее животе и в области между грудью и подмышечной впадиной.

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      Алина Гостева
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