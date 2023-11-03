Минфин попросил не применять налог на сверхприбыль к нефтяным компаниям

Минфин России рекомендовал не распространять налог на сверхприбыль на нефтяников

Налог на сверхприбыль, который придется заплатить отдельным крупным российским компаниям, не должен затрагивать предприятия из нефтегазовой и угольной отрасли, потому что для них налоговая нагрузка и без того выросла. Таким образом на предложение группы депутатов отреагировали в Минфине, пишут «Известия».

Ведомство подготовило отрицательный отзыв на законопроект и направило его в правительство. В обосновании сказано, что в 2021-2023 годах для указанных отраслей были скорректированы налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и демпферный механизм. А кроме того, включение таких компаний в список плательщиков в срочном порядке поставит их в неравное положение.

Дело в том, что с 1 октября по 30 ноября для попавших в список компаний действует предложение о досрочной уплате налога. Если плательщик уложится в эти сроки, то отдать ему придется только 5 процентов от суммы превышения прибыли в 2021-2022 годах над прибылью в 2018-2019 годах. В противном случае платеж окажется в два раза больше.

Один из авторов законопроекта, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов заявил, что продолжит добиваться принятия законопроекта, потому что федеральному бюджету требуются деньги на дополнительные расходы. По оценке авторов инициативы, за счет расширения списка плательщиков с бизнеса можно собрать еще 200 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что аргументы Минфина выглядят логичными, потому что нефтегазовая и угольная отрасли и так много отправляют в бюджет. Так, замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что в прошлом году только на «Газпром» наложили дополнительный налог на сумму 1,2 триллиона рублей, и в целом налоговое давление на сектор — максимальное для России, хотя отрасли нужно инвестировать в развитие.

Ранее нефтяные компании пожаловались, что увеличение налогов и политика правительства по сдерживанию цен на топливо привели к тому, что для розничный бизнес начал приносить заметные убытки.

