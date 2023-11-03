Сто попрошаек не пустили жениха к невесте и потребовали подарки

SCMP: в Китае жениха окружила толпа из 100 выпрашивающих деньги пожилых селян

В китайской провинции Цзянсу приехавшего в деревню за невестой жениха окружила толпа пожилых селян, выпрашивающих деньги. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В конце октября кортеж жениха в деревне Тайчжоу окружила толпа из 100 попрошаек. Они не пустили мужчину к возлюбленной и потребовали подарки. Фото и видео с места происшествия широко распространились по китайским социальным сетям, и многие не могли понять, что именно произошло.

Оказалось, пожилые жители деревни соблюдали древнюю традицию лан мэн, что переводится с китайского как «загораживание двери». Согласно ей, родственники жениха должны отдать страждущим все, что они попросят: например, немного денег, сахар или сигареты. Иногда родственники и друзья невесты устраивают для молодого человека испытания: заставляют его разгадывать загадки, петь песни или декламировать стихи.

Если толпу не устроят подношения, она может задержать жениха или даже не позволить ему забрать невесту. Исторически смысл ритуала заключался в том, чтобы проверить, насколько молодой человек решительно настроен жениться на возлюбленной.

Организатор свадеб в Тайчжоу рассказала, что семья жениха обычно заранее готовит небольшие подарки, чтобы раздать их преграждающим путь незнакомцам. Если людей много, им раздают по одному юаню в праздничном красном конверте, если людей поменьше — по десять. По ее словам, обычно традицию соблюдают пожилые люди, потому что в их молодости свадьбу невозможно было представить без лан мэна.

Многие комментаторы сочли традицию спорной, некоторые и вовсе написали, что это вымогательство денег. Пользователи более консервативных взглядов отметили, что обычай позволяет собрать большую толпу на свадьбе и создать праздничную атмосферу, а также говорит о хороших отношениях семьи жениха с окружающими.

Издание сообщило и о других китайских свадебных традициях, вызывающих споры в соцсетях. Одна из них, хун нао, или свадебная дедовщина, позволяет гостям свадьбы подшучивать над женихом, невестой и ее подружками. Иногда злоупотребление этим обычаем приводит к дракам или сексуальным домогательствам.

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