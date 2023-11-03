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08:00, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Парень случайно отправил порнокартинку в другой чат и пожалел

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Пользователь Reddit с ником FrickinNormie2 поделился историей о том, как он случайно отправил порнокартинку в другой чат. Впоследствии парень пожалел о случившемся.

Герой истории рассказал, что периодически в шутку обменивается с другом «шокирующими и развратными порнокартинками». Как отметил автор поста, они делали так с самого детства.

Недавно рассказчик нашел эротический арт с героиней мультфильма «Губка Боб», белкой Сэнди Чикс, и решил отправить его приятелю через приложение Snapchat. Однако вместо того, чтобы переслать изображение другу, парень случайно адресовал картинку девушке, которая год назад отвергла его ухаживания.

«Фамилия моего друга начинается на те же буквы, что и имя девушки. Я, должно быть, случайно отправил ей это [изображение] после годового молчания», — объяснил пользователь. О том, что он по ошибке отправил девушке порно, парень понял спустя час. Автор поста попытался извиниться перед ней, но не смог, так как знакомая уже заблокировала его в соцсети.

В комментариях пользователи посчитали ситуацию комичной. «Почему мне никто не присылает такое порно случайно?», «Это довольно забавно. Учитывая то, что ты с ней не очень много общался», «Было бы еще страннее, если бы она сказала, что ей тоже нравится подобное», — поиронизировали они.

Ранее парень рассказал на Reddit, как случайно подключился к Bluetooth-колонке соседей и напугал их ребенка. Он объяснил, что включил на большой громкости песню одной рок-группы. Из-за этого девочка запаниковала и расплакалась.

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      Мария Большакова
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