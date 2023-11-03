Пассажирка самолета обругала попутчицу, попала на видео и вызвала споры в сети

Пассажирка самолета обругала попутчицу, которая весь полет толкала ее сиденье, и попала на видео. Опубликованный в соцсетях ролик вызвал споры в сети, пишет издание Daily Mail.

Источник не уточняет, когда произошел инцидент и куда направлялся рейс. На видео женщина кричит на попутчиков из-за того, что ее весь полет толкали сзади, когда она откинулась в кресле. «Всю поездку она толкала мое сиденье. Вы это видели», — возмущается путешественница.

Ролик стал вирусным в X (бывший Twitter) и набрал более 2,7 миллиона просмотров. В комментариях пользователи поспорили, кто был прав в сложившейся ситуации. Одни встали на сторону разгневанной женщины. «Пинать сиденье — это просто плаксивый детский ход», «Она говорит правду», «Они не зря добавили кнопку откидывания сиденья», — соглашались комментаторы.

Другие участники дискуссии назвали женщину жалкой из-за того, что она доставляет неудобства другим пассажирам, откидываясь в кресле. «Лишние два дюйма (пять сантиметров — прим. "Ленты.ру") наклона спины в большинстве самолетов ни к чему не приводят. Авиалайнерам следует отказаться от откидных кресел», — отмечали пользователи.

