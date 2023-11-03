В России создали проект для защиты спутникового вещания от помех

Российские специалисты разработали систему защиты телесигнала

Российский оператор «Триколор» представил проект спутникового вещания, который защищен от внешних помех. Вещание с российского спутника не будет зависеть от каких-либо угроз и изменения геополитической обстановки.

В «Триколор» уточнили, что речь идет о проекте «Триколор Ultra». Его особенность состоит в том, что вещание осуществляется с отечественного спутника «Экспресс-АТ1» на 56-м градусе. Для максимальной защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири.

По словам заместителя генерального директора по стратегии и развитию компании «Триколор» Алексея Липилина, ситуация с внешними помехами в России потребовала кардинальных решений. Это было важно для того, чтобы сохранить качество и уровень спутникового телевидения.

«"Экспресс-АТ1" — это только российские частоты, и это дает нам дополнительные уверенность и стабильность. Наши ежегодные дополнительные затраты — сотни миллионов рублей. Мы вложились не только в строительство нового телепорта. В нашем распоряжении также 20 транспондеров с емкостью почти в 700 мегагерц для создания максимально широкого канального плана», — рассказал он.

Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин назвал «Экспресс-АТ1» надежным российским спутником, на который можно поднимать сигнал из разных точек страны.

«В этом году общими усилиями вместе с техническими специалистами "Триколор" нам удалось справиться с помехами», — заявил он.

Наряду с 56-м градусом «Триколор» осуществляет вещание и с 36-го градуса: со спутников «Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36B. Как отметили в компании, объем каналов на этих позициях после запуска «Триколор Ultra» останется прежним, вещание для абонентов сохранится в неизменном виде.

