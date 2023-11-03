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16:24, 3 ноября 2023Мир

Путин обвинил Запад в организации еврейских погромов в России руками Украины

Путин назвал свинством попытки Запада организовать еврейские погромы в России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Попытки Запада организовать еврейские погромы в России руками Украины являются невероятным свинством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство», — констатировал президент.

Глава государства добавил, что не знает, как назвать этот инцидент, потому что это даже не двойные стандарты. «Извращение сознания какого-то. Это говорит о том, что на самом деле они преследуют свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран», — резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать. По его словам, после нападения террористов на мирных граждан Израиля вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности.

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      Дарья Балацкая
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