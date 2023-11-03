Россиянин при задержании попытался поджечь полицейских и себя с сожительницей

В Приморье рецидивист при задержании угрожал сжечь сожительницу и полицейских

В Приморском крае 39-летний рецидивист попытался поджечь себя, сожительницу и полицейских. Об это сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в городе Большой Камень. Правоохранители приехали на улицу Карла Маркса, чтобы задержать фигуранта за грабеж. Однако он заперся в квартире с подругой и угрожал всех сжечь. Полицейские проникли внутрь, пресекли попытку мужчины устроить пожар и обезвредили его.

Отмечается, что россиянин был ранее судим за кражу, грабеж, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти. Теперь он проходит по делу о грабеже и незаконном лишении человека свободы.