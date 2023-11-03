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20:43, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за покушение на мать и секс с 15-летней девочкой

Под Брянском будут судить юношу за секс с подростком и покушение на мать

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Брянской области суд рассмотрит дело 18-летнего местного жителя, занявшегося сексом с 15-летней знакомой и пытавшегося расправиться с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 20 июня по 6 августа юноша имел интимную связь с девочкой-подростком. Кроме того, 21 августа он под действиями наркотиков поссорился с мамой и ударил ее ножом в шею. Спасти женщину удалось очевидцу, который вывел сына потерпевшей из дома и контролировал ее состояние до приезда полиции.

По факту произошедшего возбуждено дело по двум статьям УК РФ, в том числе о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

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      Екатерина Кашурникова
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