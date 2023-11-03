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20:22, 3 ноября 2023Бывший СССР

В Армении возбудили дела в отношении десятков участников беспорядков в Ереване

СК Армении: после беспорядков в Ереване возбудили дела в отношении 60 человек

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

После сентябрьских стычек демонстрантов с полицией в Ереване в отношении 60 человек были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.

В ведомстве отметили, что дела были возбуждены по факту массовых беспорядков 19 и 20 сентября. Уточняется, что 46 человек обвиняются в участии, семеро — в публичных призывах к ним, четверо — в препятствовании деятельности должностных лиц, трое – в хулиганстве. 28 человек при этом были отправлены под арест, а восемь — объявлены розыск.

Акции протеста с призывами к властям Армении отказаться от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана начались в Ереване 19 сентября. Вышедшие на улицы демонстранты также требовали отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в предательстве.

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      Георгий Нестеров
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