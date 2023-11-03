В Европе произошла крупнейшая вспышка лихорадки денге

Nature: на юге Европы произошла крупнейшая местная вспышка лихорадки денге

Из-за азиатских тигровых комаров и жаркого лета на юге Европы произошла крупнейшая местная вспышка опасной лихорадки денге. Об этом сообщает издание Nature со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю за заболеваниями.

Как правило, лихорадка поражает тропические регионы, однако сейчас эпидемия распространилась и в южной Европе. При этом случаи заражения были зарегистрированы даже в тех районах, где ранее болезнь не проявлялась. «Ситуация требует чрезвычайно высокого внимания», — заявила эпидемиолог из Цюрихского университета Патриция Шлагенхауф.

По состоянию на конец октября во Франции было зафиксировано 1414 завезенных случаев денге. Из них 65 процентов пришлось на зараженных в Мартинике и Гваделупе. Показатель значительно превысил результаты предыдущих годов. Для сравнения, в 2022-м число завезенных случаев составило 217, а в 2021-м — 164.

Путешественники возвращаются в родную страну с инфекцией, после чего их кусают тигровые комары и разносят вирус дальше. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 20 лет число случаев заражение денге в мире выросло от полумиллиона до пяти миллионов. Ежегодно болезнь уносит до 40 тысяч жизней. Сейчас инфекция встречается в ста странах, а согласно прогнозам ученых, к 2050 году половина населения планеты будет вынуждена жить с азиатскими тигровыми комарами.

Ранее сообщалось, что США и страны Европы оказались под угрозой распространения лихорадки денге. Ученые считают, что к этому может привести изменение климата.