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13:06, 3 ноября 2023Мир

В Сенате США призвали к временному прекращению боевых действий в Газе

Сенаторы Конгресса США от демократов призвали к приостановке боев в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

13 демократов Сената США призвали к временному прекращению боевых действий в секторе Газа для защиты гражданского населения. Об этом сообщил сенатор от штата Массачусетс Эд Марки, опубликовав заявление на своем официальном сайте.

«Как сенаторы мы внимательно следим за ходом военных действий в Газе и считаем, что для защиты гражданского населения необходимо сделать гораздо больше, поэтому мы присоединяемся к призыву президента США Джо Байдена о краткосрочном прекращении боевых действий», — говорится в заявлении.

Сенаторы Конгресса обосновали необходимость приостановки боев гуманитарными соображениями, а также активизацией усилий по освобождению израильских заложников. Авторы призыва надеются, что временное прекращение огня даст возможность сторонам обсудить долгосрочную стратегию по разрешению конфликта.

Ранее администрация президента США призвала к гуманитарной паузе в военной кампании Израиля в секторе Газа. Сообщается, что США поддерживают идею приостановки израильского наступления, чтобы помочь тем, кто пытается безопасно покинуть зону конфликта и оказать гуманитарную поддержу Газе.

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      Дарья Балацкая
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