Власти США направили 50 миллиардов долларов на борьбу с наркоманией

Independent: США выделили 50 миллиардов на помощь пострадавшим от приема опиатов

Власти США выделили 50 миллиардов долларов на помощь пострадавшим от приема опиатов и борьбу с их распространением. Об этом пишет британское издание The Independent.

Средства будут потрачены на лечение наркозависимых от передозировок, обеспечение их жильем и зарплаты социальным работникам.

«Мы должны создавать сообщества, ориентированные на восстановление, которые поддерживают людей», — заявила глава отдела по борьбе с наркоманией округа Ханкок штата Мэн Пресиа Стуби.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением фентанила в Штатах.

Эпидемия летальных исходов от наркотических передозировок в США началась в начале 2010-х, в 2021 году число погибших превысило 100 тысяч человек, 75 процентов из таких случаев приходились на синтетические опиоиды, включая фентанил.