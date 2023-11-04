Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок

Bild: глава МИД Хорватии Грлич-Радман попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел во время саммита министров стран-членов Евросоюза (ЕС) в Берлине. Уточняется, что глава хорватского внешнеполитического ведомства опоздал на фотосессию и пришел уже после того, как все остальные поздоровались друг с другом. По данным издания, Грлич-Радман попытался поцеловать Бербок в знак приветствия. При этом, судя по опубликованной в сети групповой фотографии министров, она постаралась отвернуться, когда он потянулся к ней.

Отмечается, что хорватский министр уже принес извинения за свой поступок. Он пояснил, что таким образом хотел «по-человечески» поприветствовать коллегу.