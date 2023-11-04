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00:43, 4 ноября 2023Бывший СССР

Военкор узнал о примененном российскими военными маневре Первой мировой войны

Бригада «Пятнашка» взорвала позицию ВСУ с помощью маневра Первой мировой войны

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Бойцы добровольческой интербригады «Пятнашка» применили в зоне проведения спецоперации маневр времен Первой мировой войны. Об этом узнал военный корреспондент Семен Пегов.

Российские военные вырыли 160-метровый подкоп под позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заложили туда взрывчатку. «Взрыв получился таким сильным, что вражеский укреп разлетелся в щепки», — сообщил военкор.

Пегов уточнил, что инженерные работы проводились вручную, при помощи кирок и лопат.

Ранее стало известно, что российские военные применили против ВСУ «тактику загнанного зверя» под Клещеевкой. «При помощи 80-го (миномет калибра 82 миллиметра — Прим. «Ленты.ру».) загнали в блиндаж группу из семи человек, двумя попаданиям 120-х (минами калибра 120 миллиметров) разбомбили этот блиндаж. Дальше будем работать так же», — заявил российский военный с позывным Чалый.

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      Марина Совина
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