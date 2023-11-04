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18:49, 4 ноября 2023Мир

Блинкен назвал последствия прекращения огня в Газе

Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе позволит ХАМАС перегруппироваться

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал последствия прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

На совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании в Аммане Блинкен прокомментировал возможность приостановки боевых действий в Газе. По словам госсекретаря США, прекращения огня привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС.

Блинкен заметил, что пауза в боевых действиях позволит боевой организации перегруппироваться и «сделать то, что оно совершило 7 октября». При этом некоторые американские союзники поддерживают идею режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 2-10 ноября отправится в зарубежное турне. Дипломат посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

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      Андрей Ставицкий
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