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08:40, 4 ноября 2023Мир

Суд в США снял наложенный на Трампа запрет на высказывания

AP: суд в США временно снял наложенный на Трампа запрет на высказывания

Фото: Mike Blake / Reuters

Федеральный апелляционный суд в США временно снял ограничения, наложенные на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Такое решение было принято в пятницу, 3 ноября. В соответствии с судебным запретом, Трампу запрещалось высказываться в отношении свидетелей, прокуроров и сотрудников суда, задействованных в деле о пересмотре президентских выборов 2020 года. При этом судья подчеркнул, что снятие ограничений «никоим образом не должно быть истолковано как решение по существу» заявления Трампа.

Прения по делу назначены на 20 ноября.

Ранее судья Артур Энгорон оштрафовал трампа на 10 тысяч долларов за критику сотрудника суда. Бывший глава Белого дома нарушил обязательство о неразглашении, когда в разговоре с журналистами назвал сотрудника суда предвзятым. В свою очередь, защита Трампа настаивает, что данный комментарий относился к Майклу Коэну, бывшему адвокату политика, который давал показания.

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