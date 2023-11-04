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15:33, 4 ноября 2023Моя страна

В Карачаево-Черкесии впервые запустят туристический поезд на новогодние каникулы

В Карачаево-Черкесии запустят туристический поезд на новогодние каникулы

Фото: Artyom Panfilov / Unsplash

В Карачаево-Черкесии на новогодние каникулы впервые запустят туристический поезд. Об этом сообщает ТАСС.

Поезд «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Черкесск будет ходить с 30 декабря по 8 января.

«Впервые в Карачаево-Черкесию прибудет специальный туристический поезд на новогодний каникулярный период. Состав "Лыжная стрела" разработан ОАО РЖД совместно с министерством туризма и курортов КЧР», — говорится в сообщении.

Пассажиров ждут остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская, Армавир и Зеленчук. Вагоны поезда будут оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками для подзарядки мобильных устройств, спецплощадками для багажа, экологически чистыми туалетными комнатами.

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      Варвара Кошечкина
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