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16:24, 4 ноября 2023Россия

В Кремле высказались о двойниках Путина

Представитель Кремля Песков: президент Путин у нас один

Фото: Михаил Метцель / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о двойниках президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

«Путин у нас один», — заверил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Кремле уже заявляли, что у российского лидера нет двойников. По словам Пескова, подобные заявления относятся к категории абсурдных информационных уток, которые вызывают лишь улыбку. Также пресс-секретарь опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявлял, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.

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      Варвара Кошечкина
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