В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

Патриарх Кирилл представил считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери — она считалась утерянной более 100 лет назад. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — заявил он.

Патриарх назвал событие историческим и заключил, что представленная икона является национальной святыней.

Доподлинно происхождение образа неизвестно. Есть предположение, что он был привезен в Казань сразу после взятия города Иваном Грозным в 1552 году, но это только гипотеза. После большого пожара в Казани икона оказалась утеряна, и история ее второго обретения описана в легенде.