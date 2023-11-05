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20:57, 5 ноября 2023Россия

Стало известно число пострадавших из-за стрельбы в центре Москвы

Прокуратура: при стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате стрельбы у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 37-летний мужчина в ходе конфликта около ресторана на Шлюзовой набережной несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического оружия.

«Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями», — стало известно из сообщения.

Злоумышленник задержан.

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      Варвара Кошечкина
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