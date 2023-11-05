Стало известно число пострадавших из-за стрельбы в центре Москвы

Прокуратура: при стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека

В результате стрельбы у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 37-летний мужчина в ходе конфликта около ресторана на Шлюзовой набережной несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического оружия.

«Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями», — стало известно из сообщения.

Злоумышленник задержан.