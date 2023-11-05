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01:21, 5 ноября 2023Культура

У Большого театра снова собралась очередь за билетами на «Щелкунчика»

У касс Большого театра снова собралась очередь за билетами на «Щелкунчика»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Очередь за браслетами, по которым можно будет приобрести билеты на новогодние показы «Щелкунчика», снова собралась у касс Большого театра. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на месте дежурят сотрудники полиции и охрана. Отмечается, что с утра в субботу, 4 ноября, у театра было замечено несколько очередей, в первой стояли за браслетами, а во второй — уже отстоявшие первую, за билетами.

Ранее сообщалось, что все объявления о продаже билетов и браслетов в очередь в кассу на балет «Щелкунчик» в Большом театре были удалены с «Авито».

Продажа билетов в Большой театр на «Щелкунчика» стартовала утром в субботу, 4 ноября, в кассах. Билеты продают строго по паспорту, при этом для прохода в кассы покупатели должны получить браслет с номером очереди.

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