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16:20, 5 ноября 2023Бывший СССР

В МИД обвинили ВСУ в атаках Энергодара дронами

Постпред России в Вене Ульянов: ВСУ атакуют Энергодар, целясь по жилым домам
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Энергодар беспилотниками, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram.

По его словам, целью атак, в первую очередь, являются многоквартирные жилые дома. Представитель МИД напомнил, что в городе проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и члены их семей.

Ранее в МИД заявили, что Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности, рекомендации по ЗАЭС, которую обстреливают ВСУ.

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      Варвара Кошечкина
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