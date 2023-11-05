В МИД обвинили ВСУ в атаках Энергодара дронами
Постпред России в Вене Ульянов: ВСУ атакуют Энергодар, целясь по жилым домамСюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Энергодар беспилотниками, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram.
По его словам, целью атак, в первую очередь, являются многоквартирные жилые дома. Представитель МИД напомнил, что в городе проживают сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и члены их семей.
Ранее в МИД заявили, что Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности, рекомендации по ЗАЭС, которую обстреливают ВСУ.