В России предложили легализовать для пассажиров частные железные дороги

Росжелдор предложил легализовать для пассажиров частные железные дороги

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) обратилось к Минтрансу РФ с предложением легализовать транспортировку пассажиров на частных железных дорогах. Об этом стало известно из официального письма заместителю министра транспорта Валентину Иванову, которое попало в распоряжение РБК.

Исполнительный директор ассоциации «Промжелдортранс» Александр Маняхин рассказал изданию, что подобное решение необходимо принять из-за высокого спроса на использование частных железных дорог среди жителей отдаленных точек России. Зачастую для людей это единственный способ добраться до нужного населенного пункта.

Более того, в письме Росжелдора к министерству отмечается, что урегулирование вопроса с незаконным использованием путей необщего пользования для перевозки пассажиров позволит решить «острую проблему транспортной доступности» наукоградов, моногородов, закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), крупнейших агломераций и развивающихся территорий.

Ранее, в сентябре, эксперты разъяснили россиянам новые правила проезда на поездах, вступившие в силу с 1 сентября 2023 года. Так, в Федеральной пассажирской компании (ФПК) прокомментировали правило, позволяющее пассажирам с верхних полок в определенные часы спускаться и пользоваться столиком у нижних полок для обеда или ужина. Там отметили, что это поможет проводнику урегулировать возможные споры.