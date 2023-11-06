Экс-премьер Украины указал на большую роль СНГ для страны

Экс-премьер Азаров: СНГ сыграло большую роль для Украины

Содружество Независимых Государств (СНГ) сыграло большую роль для Украины и граждан республики, написал экс-премьер страны Николай Азаров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Мало кто знает, но СНГ сыграло очень большую роль прежде всего для наших людей, потому что мы сохранили возможность нормального общения, поездок, пенсионного, медицинского обеспечения», — подчеркнул он.

По словам Азарова, возглавляемое им правительство совместно с партнерами по СНГ работали над воссозданием экономических связей, существовавших в СССР. При этом экс-премьер подчеркнул, что в тот период Украина не проводила пророссийскую политику, а имела собственный курс.

Ранее политик предрек Украине потерю остатков экспорта из-за сбоев во введенной президентом Владимиром Зеленским электронной системе.