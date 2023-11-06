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15:56, 6 ноября 2023Россия

Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильский паспорт

Внучка поэта Гамзатова вступила в гражданство Израиля и назвала себя счастливой

Фото: Wikimedia Commons

Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова Шахри Амирханова получила израильский паспорт и заявила, что она счастлива. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина уехала из России в феврале 2023 года. Тогда она написала в соцсетях, что «потерять дом» оказалось не так сложно, как она представляла.

Амирханова рассказала, что она польщена и горда тем, какой прием оказали ей в еврейском государстве. Израиль стал для нее новым домом, добавила дочь поэта.

Сообщение о вступлении дочери Гамзатова в гражданство Израиля появилось вскоре после событий в аэропорту Махачкалы, куда сотни жителей Дагестана прорвались после сообщения о прибытии рейса из Тель-Авива.

Ранее высокую оценку творчеству Гамзатова дал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал произведения поэта учебником жизни и отметил, что творчество автора «выходит далеко за рамки искусства».

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      Алан Босиков
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