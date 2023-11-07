Мужчине ампутировали пенис после затянувшейся на неделю эрекции

В Индонезии ампутировали пенис мужчине, страдавшему от злокачественного приапизма. Случай описан в научной работе, опубликованной в медицинском журнале Urology Case Reports.

63-летний пациент обратился в больницу с жалобой на боль в боку и потерю веса. По его словам, за два месяца он без видимой причины похудел на восемь килограммов. После обследования медики диагностировали у него рак почки.

Спустя две недели у мужчины возникла новая проблема. На этот раз он сообщил о болезненной эрекции, которая не спадала целую неделю. Специалисты пытались облегчить его состояние, однако ни один метод не сработал. УЗИ показало, что затянувшуюся эрекцию вызвали злокачественные клетки, которые распространились на пенис.

Чтобы остановить распространение опухоли, медики приняли решение полностью ампутировать половой орган. Кроме того, пациенту пришлось пройти курс химиотерапии и радиотерапии. В статье отмечается, что спустя три месяца после операции у него не было ни значительных жалоб, ни затруднений при мочеиспускании.

Ранее сообщалось, что у 50-летнего туриста из Германии после наркотического секс-марафона длиной в сутки начался некроз пениса. В результате ему грозила ампутация полового органа.