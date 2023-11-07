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08:31, 7 ноября 2023Из жизни

Мужчине ампутировали пенис после затянувшейся на неделю эрекции

Фото: Regis Duvignau / Reuters

В Индонезии ампутировали пенис мужчине, страдавшему от злокачественного приапизма. Случай описан в научной работе, опубликованной в медицинском журнале Urology Case Reports.

63-летний пациент обратился в больницу с жалобой на боль в боку и потерю веса. По его словам, за два месяца он без видимой причины похудел на восемь килограммов. После обследования медики диагностировали у него рак почки.

Спустя две недели у мужчины возникла новая проблема. На этот раз он сообщил о болезненной эрекции, которая не спадала целую неделю. Специалисты пытались облегчить его состояние, однако ни один метод не сработал. УЗИ показало, что затянувшуюся эрекцию вызвали злокачественные клетки, которые распространились на пенис.

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Чтобы остановить распространение опухоли, медики приняли решение полностью ампутировать половой орган. Кроме того, пациенту пришлось пройти курс химиотерапии и радиотерапии. В статье отмечается, что спустя три месяца после операции у него не было ни значительных жалоб, ни затруднений при мочеиспускании.

Ранее сообщалось, что у 50-летнего туриста из Германии после наркотического секс-марафона длиной в сутки начался некроз пениса. В результате ему грозила ампутация полового органа.

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      Олег Парамонов
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