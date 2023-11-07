Гузееву довели до слез в эфире Первого канала

Гузеева заплакала в шоу «Перепой звезду!» из-за песни «Город, которого нет»

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заплакала в эфире шоу «Перепой звезду!» из-за исполнения песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Фрагмент выпуска, в котором телезвезду довела до слез композиция, доступен на сайте Первого канала.

Гузеева заявила, что «Город, которого нет» напоминает ей о Санкт-Петербурге, где, по словам ведущей, прошли лучшие моменты ее жизни. Актриса отметила, что в этом городе она окончила институт, встретила свою любовь и родила сына.

Телезвезда также подчеркнула, что эта композиция вызывает у нее сильные чувства. При этом у Гузеевой выступили слезы на глазах. «У меня не просто ком в горле, я погибаю. Потому что для меня этого города больше нет. И я там бываю на гастролях, я приезжаю, я стены целую, меня разрывает», — срывающимся голосом призналась она.

Музыкальное шоу «Перепой звезду!» начало выходить на Первом канале в октябре 2023 года. В проекте вокалисты-любители состязаются со звездами, исполняя вместе с ними песни. По итогам выступления жюри выносит вердикт и называет певца, который лучше справился со своей задачей. Судьи проекта — Лариса Гузеева, актриса Надежда Михалкова, музыкант Петр Дранга, спортивный комментатор Денис Казанский и режиссер Егор Кончаловский.