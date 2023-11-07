Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:20, 7 ноября 2023Экономика

В России собрались увеличить сборы денег с «Газпрома»

«Ъ»: правительство намерено увеличить сборы с «Газпрома» на 70 млрд рублей в год

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В ближайшее время правительство собирается внести в Госдуму поправки об источниках компенсации расходов бюджета на выплаты нефтяникам по демпферному механизму. Большая часть новых сборов придется на увеличение платежей «Газпрома», что принесет 70-80 миллиардов рублей в год. О таких намерениях со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Демпферный механизм подразумевает возврат нефтяным компаниям части средств за удержание цен на топливо на внутреннем рынке. В целях экономии выплаты с 1 сентября этого года сократили в два раза, однако следствием стал топливный кризис, который выразился в рекордном росте биржевых цен и дефиците в десятках регионов страны.

Для снятия напряженности на рынке с 1 октября правительство вернет прежний формат демпфера. Такое решение потребовало найти новые источники денег в бюджет, так как сокращение выплат уже было учтено в доходной и расходной частях.

Правительственные поправки подразумевают увеличение налога на добычу полезных ископаемых для газового конденсата для «Газпрома» в полтора раза. По данным Федеральной налоговой службы, объем добычи, попадающий под новые сборы, в 2022 году составлял 18,3 миллиона тонн, что и позволяет оценить размер расходов компании.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Другим существенным изменением демпферной политики может стать привязка размера субсидий к поставкам на внутренний рынок. Чтобы получить полную компенсацию, компания должна реализовать в стране не менее 40 процентов от общего объема производства светлых нефтепродуктов. Однако это правило не касается компаний, где доля властей России более 25 процентов.

Эксперт по налогам Борис Луцет оценил новые сборы с «Газпрома» как существенные, причем, предположил он, в отличие от сокращения демпфера они могут оказаться бессрочными.

Ранее «Газпром» сообщил о сокращении инвестиционной программы на 2023 год сразу на 14 процентов (334 миллиарда рублей), до 1,97 триллиона рублей. Компания признала, что в связи с сокращением экспорта денег на объявленный уровень расходов не хватает.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Взорвался от подаренной гранаты. Главком ВСУ Залужный за месяц лишился третьего важного подчиненного

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

      Россиянам назвали самые востребованные специальности

      Блогерша перечислила пять стыдных для россиянок особенностей женщин в США

      В Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике

      Раскрыто состояние пострадавшего при падении обломков дрона в Севастополе

      ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС в Газе

      Россиянкам предложили платить за отказ от аборта

      В Израиле предупредили об ограниченном времени для уничтожения ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости