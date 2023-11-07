На Украине сообщили о поражении инфраструктурного объекта под Кривым Рогом

Глава ОВА Кривого Рога Лысак сообщил о поражении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области под Кривым Рогом поражен инфраструктурный объект после серии взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале

Он уточнил, что, по предварительной информации, люди не пострадали.

Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге. С утра 7 ноября в городе также были звуки взрывов. В регионе включали сигнал воздушной тревоги.