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17:00, 7 ноября 2023Силовые структуры

Под Херсоном служебная овчарка помогла полицейским найти схрон ВСУ в гараже

Под Херсоном служебная собака помогла полицейским найти схрон ВСУ с гранатами

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Херсонской области полицейские со служебной собакой нашли схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранителям сообщили об арсенале взрывоопасных предметов в доме 31-летнего местного жителя, который там уже не живет. Полицейский кинолог и немецкая овчарка по кличке Фелиция обследовали дом, надворную постройку и гараж. Во внутреннем периметре гаражного бокса они нашли личные вещи с нашивками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и следами пороха. Однако пса заинтересовал запах из-под досок смотровой ямы. Тогда сотрудники МВД убрали настил, собака осмотрела место и подала сигнал о наличии там опасных предметов.

Полицейские изъяли девять гранат типов Ф-1, РГД и РГН, столько же запалов к ним и 581 патрон.

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      Екатерина Кашурникова
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