Путин отправится в Казахстан на переговоры с Токаевым

Президент России Путин 9 ноября посетит Казахстан для переговоров с Токаевым

Президент России Владимир Путин отправится в Казахстан, где 9 ноября проведет переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Главы государств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Также речь пойдет об актуальных региональных и международных проблемах.

Ранее Путин отметил высокий уровень отношений России и Казахстана. Он заявил, что сплочение двух стран отвечает интересам их народов и проходит в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте.