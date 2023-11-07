Король Британии впервые за 70 лет выступил перед парламентом

Король Британии Карл III впервые за 70 лет выступил с обращением к парламенту

Король Великобритании Карл III выступил с речью перед парламентом. Это было первое обращение монарха к парламенту с 1950 года, пишет издание Daily Mail.

Тогда король Георг VI (отец Елизаветы II и дед нынешнего монарха) произнес речь по поводу участия Британии в Корейской войне (1950-1953).

В своем выступлении во вторник, 7 ноября, Карл III изложил законодательную программу новой сессии парламента, подготовленную премьер-министром Риши Сунаком. Как уточнили журналисты, речь шла о 21 законе, его планируют принять в течение следующего парламентского года.

Речь шла о пожизненном заключении за тяжкие убийства, о запрете заключенным вступать в брак, а также о расширении полномочий полиции.

Ранее экс-руководитель программы правительства Великобритании по исследованию НЛО Ник Поуп призвал Карла III раскрыть правду об инопланетянах. Он уверен, что король может заставить США сделать это с помощью одного телефонного звонка.

По мнению Поупа, поддержка Карла III поможет запустить в Великобритании процессы, которые уже идут за океаном.