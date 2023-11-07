Россиянин похитил 31 тысячу пар носков на миллионы рублей во время перевозки

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар шерстяных носков при перевозке

Полицейские Московской области задержали водителя фуры, подозреваемого в краже 31 тысячи пар мужских шерстяных носков во время перевозки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Суд отправил его под арест на время проведения следствия.

По данным ведомства, о пропаже груза на 3,5 миллиона рублей заявил владелец, который нанял водителя для перевозки партии товара из Подмосковья в Набережные Челны. Он забеспокоился, когда работник перестал выходить на связь. Спустя время сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Архангельской области. В ходе допроса он признался, что подработку по доставке носков ему предложил знакомый, по указанию которого он отвез груз не в Набережные Челны, а в подмосковный Богородский.

Позже следствие установило, что фигурант также был причастен в аналогичному преступлению в Чехове, совершенному на день раньше. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.