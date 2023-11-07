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05:02, 7 ноября 2023Из жизни

Парикмахер устроил секс-марафон с любовницей и погубил ее

Фото: Unsplash

В нигерийском городе Илорин арестован парикмахер, который устроил секс-марафон и погубил свою любовницу. Об этом сообщает нигерийское издание The Guardian.

Мужчина пригласил любовницу в гостиницу и, чтобы ее впечатлить, заранее принял средства для улучшения потенции. В результате секс затянулся.

В какой-то момент женщина стала жаловаться на усталость, ослабела, а затем потеряла сознание. Парикмахер и сотрудники гостиницы немедленно отвезли ее в больницу, но было поздно. Спасти ее не удалось.

Возможные причины произошедшего не уточняются.

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      Олег Парамонов
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