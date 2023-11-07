Парикмахер устроил секс-марафон с любовницей и погубил ее

В нигерийском городе Илорин арестован парикмахер, который устроил секс-марафон и погубил свою любовницу. Об этом сообщает нигерийское издание The Guardian.

Мужчина пригласил любовницу в гостиницу и, чтобы ее впечатлить, заранее принял средства для улучшения потенции. В результате секс затянулся.

В какой-то момент женщина стала жаловаться на усталость, ослабела, а затем потеряла сознание. Парикмахер и сотрудники гостиницы немедленно отвезли ее в больницу, но было поздно. Спасти ее не удалось.

Возможные причины произошедшего не уточняются.

Ранее сообщалось, что специалисты обратили внимание на повышенную смертность при сердечных приступах во время полового акта. Они полагают, что это связано с шоком партнеров пострадавших, которые не знают, как реагировать, и не догадываются сразу вызвать скорую помощь.

