Сотни россиян застряли в Китае и не могут вернуться на родину. Как они выживают без денег и в тяжелых условиях?

Около 300 россиян застряли на таможне в Хэйхэ из-за ледостава на реке

Сотни российских путешественников на несколько дней застряли на таможне в китайском городе Хэйхэ из-за льда на реке Амур и не могут вернуться на родину. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Известно, что всего на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ находятся около 300 граждан России. Проблемы с переправой начались 3 ноября, когда прибывший из России теплоход не смог причалить к берегу из-за льда на реке. Находившиеся на судне люди ждали высадки несколько часов, после чего их пересадили на китайский теплоход. Затем власти Приамурья объявили, что пассажирские перевозки приостановлены. Туристов из обеих стран, прошедших таможенный и пограничный контроль, развернули обратно.

Спустя сутки проблему попытались решить: к перевозке пассажиров привлекли суда на воздушной подушке (СВП), но их не хватило для переправы всех туристов. Одно из СВП сломалось, а оставшееся в строю судно могло уместить не больше десятка человек. На сегодняшний день проблема сохраняется, поскольку число желающих вернуться на родину растет. Некоторые из них не могут покинуть Китай уже пятый день.

Россияне потребовали вернуть их на родину

Прожившие несколько дней на пропускном пункте в городе Хэйхэ россияне написали обращение на имя врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Кишинского. Они потребовали вернуть их на родину по трансграничному автомобильному мосту через Амур. В письме также содержалась жалоба на неорганизованную работу таможни.

Путешественники заявили, что у них нет денег на гостиницы, а сроки их виз истекли. Кроме того, у многих просрочены железнодорожные и авиабилеты до места жительства. Уточняется, что среди застрявших есть россияне из разных городов, в том числе из Краснодара, Южно-Сахалинска, Сочи, Биробиджана.

Мы, туристы, не можем выехать из Китая уже пятый день, около двухсот человек. Жалуемся на неорганизованную работу таможни в городе Благовещенске. Среди нас есть дети, инвалиды (среди них с сахарным диабетом, инсулин уже закончился), пожилые люди застрявший в Хэйхэ турист

Недовольные путешественники стали распространять в сети снимки детей и пожилых россиян, ожидающих возвращения домой. Они жалуются, что очередь не продвигается, а людей становится все больше.

Сообщалось, что компания-перевозчик «АмурАССО» не предоставляет своим клиентам, застрявшим в Хэйхэ, еду и воду. Многим приходится ночевать прямо в пункте пропуска, поскольку денег на гостиницу у них не осталось. Вернуть средства за билеты людям не удалось: перевозчик сообщил, что это можно сделать только в России. При этом приобрести билеты у китайских перевозчиков нельзя, поскольку они продают путевки в Россию лишь жителям КНР.

Ни одна из сторон не оказывает нам никакой помощи. Питаемся мы и снимаем гостиницу за свои личные средства. С пяти утра находимся на таможне. Сегодня ночевали здесь — деньги уже заканчиваются. Поэтому так и живем: на баулах и чемоданах застрявший в Хэйхэ хабаровчанин

Вывезти людей мешают ледяные нагромождения на Амуре

Минэкономразвития Амурской области советует российским туристам, которые приобрели организованные туры, оставаться в контакте со своими туроператорами. Однако не исключено, что среди ожидающих переправы на родину граждан есть и самостоятельные путешественники.

На водной поверхности сейчас образуются массивные ледяные торосы, преодолеть которые может не каждое судно на воздушной подушке (СВП), выполняющее рейсы на данном направлении. Перевозки осуществляются ограниченным числом СВП, что значительно снижает количество возможных к перевозке пассажиров Минэкономразвития Амурской области

Торосы в береговой зоне расчищают. Этот процесс затягивает отправление последующих рейсов на несколько часов. Уточняется, что по новому трансграничному автомобильному мосту через Амур пока осуществляются только грузоперевозки. Пассажирский пункт пропуска на российской стороне еще не готов.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России объяснили, что перевозка пассажиров не находится в компетенции таможенных органов. Таможенники на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ работают в штатном режиме. Они продолжают оформлять пассажиров и их багаж по факту прибытия. В ФТС уверяют, что если пассажиропоток повысится, сотрудники пропускного пункта готовы увеличить время его работы.