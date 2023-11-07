В Петербурге 86-летняя женщина пришла к стоматологу и сломала руку

В Петербурге 86-летняя женщина получила перелом во время приема у стоматолога

В Санкт-Петербурге 86-летняя женщина пришла к стоматологу и получила перелом руки. Об этом стало известно 78.ru.

По его данным, после лечения зубов женщина хотела покинуть кабинет, но оказалось, что нужно было подписать документы. Вместе с россиянкой был ее сын, который предложил заполнить бумаги вместо нее, так как та устала.

Когда женщина села на стул в стоматологии, он сломался. В результате падения женщина сломала руку. Как сообщили источники издания, персонал отказывался вызывать пенсионерке скорую помощь и предлагал покинуть медицинское учреждение через черный ход. Когда сын пострадавшей попросил повязку для руки, медсестра дала ему лоскут длиной 10 сантиметров.

Ранее в Башкирии женщине сломали челюсть на приеме у стоматолога. Женщина подала в суд на клинику, потребовав возместить причиненный ей ущерб на сумму в размере 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу россиянки 200 тысяч.