ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по Горловке два кассетных снаряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Горловку. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска выпустили по городу два кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

7 ноября украинские военные обстреляли центр Донецка, сообщалось о раненых. Под огонь украинской артиллерии также попали журналисты РИА Новости, но они не пострадали. Сообщалось о трех-четырех ударах украинской армии. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате прямого попадания в здание Управления труда и социальной защиты населения были обрушены перекрытия.