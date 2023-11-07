Мужчина сделал случайное открытие о жене и решил развестись спустя 12 лет брака

Пользователь Reddit поделился историей, как сделал случайное открытие о жене и решил развестись спустя 12 лет брака. Он рассказал, что узнал на совместном сеансе психотерапии, что супруга не считает его хорошим человеком.

Автор поста написал, что живет в браке с женой 12 лет. Последние полгода его супруга посещает психотерапевта. Однажды она попросила мужа сходить на сеанс вместе с ней.

По словам героя истории, психотерапевт сказал ему и его жене, что она не умеет доверять людям. «Моя жена объяснила, что считает всех людей двуличными, по ее мнению, все делают что-то только ради своей выгоды», — рассказал он. Мужчина подчеркнул, что его жена очень добра к людям и всегда стараться всем помочь. «Она работает ветеринаром и часто страдает от депрессии, если ей не удается спасти животное», — добавил он.

«Когда тема коснулась нашего брака, моя жена призналась, что не доверяет и мне. Она сказала, что вышла замуж за меня, потому что я честен и не притворяюсь добрым и хорошим человеком, каким не являюсь», — возмутился автор истории. Он отметил, что был в шоке от услышанного.

После сеанса у психотерапевта мужчина спросил жену, почему она вышла за него замуж, если не считает его хорошим человеком. «Она сказала, что я трудолюбивый и честный, ей понравилось, что я не готов ходить по головам для достижения успеха, и она чувствует себя в безопасности рядом со мной», — отметил он.

Герой истории признался, что решил развестись после откровений жены. В заключение рассказчик заявил, что теперь ему кажется, что их брак был ложью.

«У вашей супруги искаженное представление о людях из-за ее травм», — отметил один из пользователей под постом. В комментариях многие также сочли, что автору публикации самому стоит обратиться к новому психотерапевту и обсудить с ним произошедшую ситуацию.