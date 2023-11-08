Машину бывшего главы управления Народной милиции ЛНР взорвали

ТАСС: в Луганске погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Филипоненко

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Об этом сообщает ТАСС.

Теракт совершен у дома полковника. Он не выжил.

На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года, уточняет RT. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. В результате полковник и водитель получили ранения.

25 октября сообщалось, что в Бердянске неизвестные взорвали автомобиль с российским военным. Взрыв произошел вечером 23 октября рядом с домом на улице Мичурина. Неизвестные заложили бомбу под водительское сиденье ВАЗ, принадлежащего военнослужащему. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.