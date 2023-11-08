ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала жителя, планировавшего воевать на стороне ВСУ

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который планировал участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, мужчина сам вышел на представителя украинской военизированной террористической организации и выразил желание участвовать в боевых действиях против России. Его задержали при попытке выехать на территорию Украины.

Мужчину поместили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и 275 («Государственная измена в форме перехода на сторону противника») УК РФ.