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09:51, 8 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб

В Бурятии ФСБ выявила пособника украинских спецслужб
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который в Бурятии занимался склонением российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина использовал для вербовки военных, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции (СВО), ложные сведения, дискредитирующие Российскую армию. Он обещал дезертирам содействие со стороны спецслужб Украины и нацбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

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      Любовь Ширижик
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