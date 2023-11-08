ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб

В Бурятии ФСБ выявила пособника украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который в Бурятии занимался склонением российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина использовал для вербовки военных, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции (СВО), ложные сведения, дискредитирующие Российскую армию. Он обещал дезертирам содействие со стороны спецслужб Украины и нацбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.