Мини-платье 67-летней звезды «Секса в большом городе» раскритиковали в сети

Англо-канадская актриса Ким Кэтролл вышла в свет в необычном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

67-летняя звезда популярного телесериала «Секс в большом городе» появилась на церемонии вручения премии Harper's Bazaar «Женщина года», которая состоялась в Лондоне, вместе со своим 53-летним возлюбленным Расселом Томасом. Для мероприятия знаменитость выбрала черное мини-платье, оформленное золотистыми пайетками, тремя массивными пуговицами и высокими подплечниками. Остроносые туфли на каблуке и кожаный клатч дополнили образ.

Читатели портала не оценили внешний вид Кэтролл, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Это платье будет хорошо смотреться на полу в спальне», «Красивая женщина, но это платье на ней смотрится слишком нелепо», «Какое отвратительное платье!», «Стилист перестарался», «Это платье ей не идет, а волосы выглядят ужасно», — возмущались они.

В октябре Ким Кэтролл приняла участие в съемках рекламы бренда нижнего белья Skims, который принадлежит американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Знаменитость позировала перед фотографом в корректирующем фигуру комбинезоне черного цвета. По словам Кэтролл, эта вещь является ее любимым товаром производства Skims.