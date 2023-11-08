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18:36, 8 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

В Подмосковье мужчина получил пожизненное за убийство подростка в 2009 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил 51-летнего жителя Оренбургской области Акопа Гасанова к пожизненному лишению свободы за расправу над подростком в 2009 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям о расправе, сопряженной с изнасилованием, и самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора. Установлено, что 14 июля 2009 года около деревни Фенино в Московской области Гасанов в состоянии алкогольного опьянения заметил несовершеннолетнюю девушку, которая одна шла по тропинке вдоль железной дороги. Мужчина напал на 14-летнего подростка и затащил ее в лесной массив, где изнасиловал и задушил. После этого Гасанов накрыл тело девочки еловыми ветками, забрал ее телефон и скрылся.

Подростка без признаков жизни нашли через сутки. Гасанов к тому моменту сбежал из региона. Он отправился в Тулу, где продал телефон подростка, после чего поехал в Белгородскую область. Там в 2011 году он лишил жизни мужчину и был пойман. Суд дал ему 10 лет заключения.

Доказать причастность к расправе над подростком удалось с помощью камер видеонаблюдения. Одна из них запечатлела Гасанова в момент продажи телефона в Туле. После этого были опрошены жители поселения, где произошло преступление, и найдены свидетели, которые узнали мужчину по фото.

В январе 2023 года Гасанова нашли в Адыгее, куда он уехал после освобождения. Тем самым он нарушил установленный административный надзор.

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      Илона Палей
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