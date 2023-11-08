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16:36, 8 ноября 2023Россия

Российского министра возмутила идея повысить зарплату учителям

Оренбургского министра образования возмутила идея повысить зарплату учителям

Кадр: «Новости Оренбурга» / YouTube

Повышение зарплат учителям привлечет людей, которые руководствуются корыстными мотивами, а не желанием учить детей, возмутился министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов на встрече, посвященной проблемам в курируемой им сфере. На реакцию министра на предложение дать всем учителям «московскую» зарплату обратило внимание издание «Накануне.ру».

На заседании учитель географии Нурлан Мунжасаров заявил о падении престижа профессии из-за низких зарплат. Педагог рассказал, что за четыре года только из его коллектива пять учителей уехали работать в Москву. Зарплата учителя в столице превышает 100 тысяч рублей, в то время как в Оренбургской области, работая на две ставки и имея надбавки, специалист может рассчитывать только на 38 тысяч рублей, подчеркнул Мунжасаров.

Глава Минобразования региона заявил, что меры финансового стимулирования не смогут повысить качество образования. В этом случае в отрасль придут «за длинным рублем», пояснил Пахомов. «Сложные вопросы простым решением решал Александр Македонский», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили поднять зарплату учителям. В беседе с «Лентой.ру» депутат нижней палаты Яна Лантратова пояснила необходимость этого тем, что задачей учителя является не только предоставление знаний ученикам, но и их нравственное воспитание.

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      Алан Босиков
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