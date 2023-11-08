Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 8 ноября 2023Из жизни

Пара занялась сексом в парке на глазах у детей

Daily Star: в Колумбии пара занялась сексом в парке на глазах у детей

Фото: Mike Benna / Unsplash

В Колумбии пара занялась сексом рядом с играющими в парке детьми. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Барранкилья. Произошедшее снял на видео один из прохожих. На кадрах пара занимается сексом возле поля для мини-футбола на глазах у гуляющих детей. В конце ролика к мужчине и женщине подошел ребенок, однако это нисколько их не смутило.

Материалы по теме:
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022

Опубликованное в сети видео набрало более 540 тысяч просмотров и вызвало негодование пользователей. Одни сравнивали мужчину и женщину с животными и осуждали снимавшего их прохожего за бездействие. Другие поддержали пару и даже посчитали их поступок романтичным.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара занялась сексом на глазах у вышедшей на вечернюю прогулку семьи. Отец семейства сфотографировал мужчину и женщину и отправил снимки в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы просто расслабились». Командование ВСУ обвинили в гибели более 50 бойцов. Какую цену платит Украина за халатность?

      Военкоры показали «дорогу смерти» у Работино

      Пленный боец ВСУ назвал принцип отбора на фронт военкоматами Запорожья

      Умер актер из «Джентльменов удачи»

      Россиян предупредили о приближении пика заболеваемости коронавирусом

      Парень сходил на первое свидание и удивился неожиданному поступку девушки

      Израиль пообещал оставить свои силы в Газе после завершения операции

      В ЦБ спрогнозировали ситуацию по антироссийским санкциям

      В США раскрыли судьбу Зеленского через год

      Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости