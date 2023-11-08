Пара занялась сексом в парке на глазах у детей

Daily Star: в Колумбии пара занялась сексом в парке на глазах у детей

В Колумбии пара занялась сексом рядом с играющими в парке детьми. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в городе Барранкилья. Произошедшее снял на видео один из прохожих. На кадрах пара занимается сексом возле поля для мини-футбола на глазах у гуляющих детей. В конце ролика к мужчине и женщине подошел ребенок, однако это нисколько их не смутило.

Опубликованное в сети видео набрало более 540 тысяч просмотров и вызвало негодование пользователей. Одни сравнивали мужчину и женщину с животными и осуждали снимавшего их прохожего за бездействие. Другие поддержали пару и даже посчитали их поступок романтичным.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара занялась сексом на глазах у вышедшей на вечернюю прогулку семьи. Отец семейства сфотографировал мужчину и женщину и отправил снимки в полицию.

