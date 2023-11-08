Стоимость ремонта квартиры в Москве оценили в зарплатах

Для ремонта «однушки» москвичам понадобится минимум две месячных зарплаты

Для капитального ремонта однокомнатной квартиры в Москве жителям столицы в среднем понадобится минимум две месячных зарплаты. Об этом со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Услуги» сообщил телеканал «Москва 24».

По данным специалистов, по итогам третьего квартала в Москве резко вырос интерес к услугам по ремонту под ключ — относительно аналогичного периода предыдущего года показатель увеличился на 156 процентов. В данный момент цены на услуги по капремонту в столице в среднем стартуют от семи тысяч рублей за квадратный метр. В соответствии с этой информацией стоимость оплаты услуг по ремонту «однушки» со средним метражом 37 «квадратов» составит не менее 259 тысяч рублей, или две месячные зарплаты, — по информации Мосстата, среднемесячная заработная плата работников всех организаций в Москве в период с января по июль 2023 года составила 129,5 тысячи рублей. Для того чтобы отремонтировать «двушку» средней площадью 55 квадратных метров, у москвичей уйдет от 385 тысяч рублей, что эквивалентно как минимум трем средним месячным зарплатам.

В заключение эксперты предупредили, что конечная сумма за ремонт прежде всего зависит от выбранных материалов черновой и чистовой отделки. В свою очередь, разброс цен на них может быть существенным.

В октябре стало известно, что почти треть россиян, которые делали ремонт, остались недовольны результатом.