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13:50, 8 ноября 2023Силовые структуры

В Подмосковье мужчина с мачете напал на мать с ребенком

В Люберцах задержали мужчину, напавшего с мачете на мать с ребенком

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковных Люберцах задержали мужчину, напавшего с мачете на мать с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел на улице Кирова. Фигурант атаковал женщину, ей уже оказали медицинскую помощь. Ее ребенок не пострадал.

Задерживать нападавшего приехали полицейские. Он стал оказывать сопротивление и напал на правоохранителей, тем пришлось открыть огонь. Мужчину удалось обезвредить.

Как уточняет издание Baza, задержанный был в неадекватном состоянии.

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      Екатерина Кашурникова
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