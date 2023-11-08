В Подмосковье мужчина с мачете напал на мать с ребенком

В Люберцах задержали мужчину, напавшего с мачете на мать с ребенком

В подмосковных Люберцах задержали мужчину, напавшего с мачете на мать с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел на улице Кирова. Фигурант атаковал женщину, ей уже оказали медицинскую помощь. Ее ребенок не пострадал.

Задерживать нападавшего приехали полицейские. Он стал оказывать сопротивление и напал на правоохранителей, тем пришлось открыть огонь. Мужчину удалось обезвредить.

Как уточняет издание Baza, задержанный был в неадекватном состоянии.