Еще в одном российском регионе выявили первый случай гонконгского гриппа

В Сахалинской области выявили первый случай инфицирования гонконским гриппом

В Сахалинской области выявили первый случай гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Сахалину на сайте.

«По итогам 44-й недели 2023 года зарегистрировано 2248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2)», — сообщила федеральная служба.

В ведомстве назвали ситуацию с ростом заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями нестабильной с тенденцией к росту заболеваемости в течение последних недель.

Гонконгский грипп представляет собой острое респираторное заболевание, свое название он получил из-за пандемии, вспыхнувшей в Гонконге в 1968 году. Этот тип гриппа быстро развивается и наиболее опасен для детей первых двух лет жизни, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Случаи гриппа в этом году в России зафиксированы в Тюменской, Орловской и Амурской областях.