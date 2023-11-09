«Нам приходится соблюдать санкции» Как Казахстан выстраивает отношения с Россией и о чем договорились Токаев с Путиным?

Политолог Марат Шибутов: Казахстан соблюдает антироссийские санкции формально

Президент России Владимир Путин провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане, они договорились укреплять стратегическое партнерство. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит начался утром в четверг, 9 ноября. Встреча состоялась в государственной резиденции «Акорда».

«Наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией», — говорил президент Казахстана в интервью «Известиям» накануне встречи.

Владимира Путина в резиденции приветствовала рота почетного караула. Затем политики заслушали государственные гимны России и Казахстана.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

После этого главы государств обратились к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае параллельно с переговорами. Они заявили, что намерены обсудить на встрече вопросы координации экономик двух стран в рамках ЕАЭС.

Всем известно, что Казахстан и Россия — это союзники, стратегические партнеры. Будущее наших отношений блестящее, прошлое наших взаимоотношений было очень богатым Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

После протокольных мероприятий стороны удалились для беседы с глазу на глаз. Она продлилась около двух часов.

Путин и Токаев обсудили санкции, энергетику и военное сотрудничество

По итогам встречи стороны выступили с совместным заявлением по широкому спектру вопросов. Также они подписали план совместных действий между двумя странами на 2024-2026 годы, касающийся экономической и международной кооперации.

В частности, Владимир Путин заявил, что Россия готова пойти навстречу союзнику по экспорту угля и к созданию дополнительных мощностей в Казахстане для сборки автомобилей Lada.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поддержал создание в стране филиалов российских вузов с упором на технические программы подготовки.

«Касым-Жомарт Кемелевич поддерживает процесс создания в Казахстане филиалов наших высших учебных заведений. (...) Пожалуйста, мы будем делать все, чтобы это реализовывалось как можно в более широком плане», — подчеркнул Путин.

Согласно подписанным документам, Россия также готова построить «под ключ» три новые угольные ТЭЦ в Казахстане. Речь идет о новых энергетических объектах в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российских газа и нефти в Китай и страны Средней Азии

Казахстан при этом намерен повышать объемы энергетического транзита, а также укреплять работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно», — сообщил казахстанский президент.

Еще одной темой переговоров стали международные санкции. Касым-Жомарт Токаев заверил, что выступает против ограничений российской торговли с другими странами. Он предложил снять любые препятствия для поставок российского продовольствия, семян и удобрений на мировой рынок.

В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный суверенный выбор путей развития не препятствует, а многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Лидеры обсудили и вопросы, связанные с военной кооперацией. Так, Владимир Путин рассказал, что поговорил с казахстанским коллегой о подготовке военных кадров и специалистов других силовых ведомств. Он обратил внимание, что двустороннее сотрудничество в оборонной сфере не направлено против третьих стран и служит исключительно взаимному укреплению суверенитета.

При нашем содействии на территории республики организовано лицензионное производство и сервисное обслуживание российской военной техники Владимир Путин президент России

Шла речь и о координации усилий в международных организациях, в частности ООН. Так, Владимир Путин пообещал, что страны будут совместно «отстаивать принципы верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела других государств, права на свободную модель развития».

Позиция Казахстана по антироссийским санкциям не изменилась

Касым-Жомарт Токаев, однако, не стал касаться вопросов соблюдения западных санкций в сферах, не касающихся продовольствия. Несколькими неделями ранее он утверждал, что республика намерена твердо соблюдать режим ограничений, введенный против России, хотя и выступает против такой политики.

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — говорил казахстанский президент в сентябре 2023 года.

Как пояснил в разговоре с «Лентой.ру» политолог и член Национального курултая (консультативно-совещательного органа — прим. «Ленты.ру») при президенте страны Марат Шибутов, республика вынуждена соблюдать санкционный режим из-за риска для собственной экономики.

Этот ущерб мы никак не сможем возместить. Нам приходится эти санкции соблюдать Марат Шибутов политолог, член Национального курултая при президенте Казахстана

При этом он обратил внимание, что Казахстан старается намерено не акцентировать внимание на этом вопросе, так как многие компании «смотрят на установленные правила сквозь пальцы». Руководство страны в свою очередь не слишком активно препятствует им в сотрудничестве с российскими коллегами.

«Мы же не должны обязательно рассказывать обо всем. Может, еще указать, какая конкретно компания не соблюдает, чтобы США было легче навредить нам? Если ты не соблюдаешь санкции, не нужно кричать об этом во все стороны», — объяснил политолог.

Он также обратил внимание, что Казахстан все еще рассматривает «Росатом» в качестве возможного подрядчика при строительстве первой в стране АЭС наряду с французскими, американскими, китайскими и южнокорейскими компаниями. Окончательно этот вопрос прояснится, по его словам, после референдума о работе ядерных объектов на территории республики.